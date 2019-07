LIVE: NH Events bij de Imkerijdag en de Modelvliegvereniging

OOSTERBLOKKER - Het mag dan hartje zomer zijn, echt zonnig weer is het nog niet. Gelukkig heeft NH Events vandaag twee leuke evenementen in de provincie uitgezocht om er toch nog op uit te gaan vandaag.

Dat is allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

Om 12.00 uur precies beginnen we de dag bij de Nationale Open Imkerijdag in Oosterblokker. Bijen zijn belangrijk, maar krijgen het steeds moeilijker. Daarom nemen we een kijkje bij Jam en Zo, waar een imker zal vertellen over het belang van bijen:

Rond 15.00 uur is NH Events weer live, ditmaal bij de Modelvliegvereniging in Spaarnwoude. Vandaag hebben zij daar een ledendag, waar tientallen mensen zullen landen en opstijgen met hun modelvliegtuigjes.