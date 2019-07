Explosieven Opruimingsdienst ingezet bij politieonderzoek in Amsterdam

AMSTERDAM ZUIDOOST - Spannende taferelen gisteren voor buurtbewoners van de Ochtendhof in Amsterdam-Zuidoost. De politie had daar een gedeelte lange tijd afgezet en er liepen ook medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) rond met een bompak aan.

Buurtbewoners hadden geen idee wat er aan de hand was. "Het was de hele ochtend afgesloten en er waren ook mensen uit het leger", zegt een van hen. Volgens een andere bewoner was ook de brandweer, handhaving en ambulancepersoneel aanwezig op de Ochtendhof.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek gaande was. Wat er precies onderzocht is of waarom er medewerkers van de EOD werden ingezet kan de politie niet zeggen.