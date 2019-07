Man aangehouden na zwaaien met vuurwapen tijdens ruzie in Enkhuizen

GROOTEBROEK - De politie heeft gisteravond in Grootebroek een man aangehouden, nadat hij even daarvoor in Enkhuizen ruzie had gemaakt en zwaaide met iets dat leek op een vuurwapen.

De 50-jarige man uit Grootebroek kreeg rond 20.45 uur ruzie op de Spoorstraat in Enkhuizen en nadat hij het wapen had getoond, was de verdachte ervandoor gegaan.

Agenten wisten al snel de identiteit van de man te achterhalen, waarna ze naar het huis van de Grooterbroeker togen om hem aan te houden. Daarbij vloog er ook een politiehelikopter over de woonwijk.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.