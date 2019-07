Tientallen nabestaanden MH17 willen inspreken tijdens rechtszaak

NOORD-HOLLAND - Veel nabestaanden van de MH17-ramp willen in de rechtszaak tegen de vier verdachten een persoonlijke verklaring afleggen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 135 nabestaanden in samenwerking met de Stichting Vliegramp MH17.

Het proces begint volgend jaar maart. De nabestaanden mogen, als ze dat willen, een verklaring afleggen over de persoonlijke gevolgen van de ramp. 33 nabestaanden in het onderzoek zeggen dat ze van plan zijn om gebruik te maken van dat spreekrecht. 33 andere familieleden denken er nog over na.

Confrontatie

Toch heeft lang niet iedereen de behoefte om te spreken tijdens de rechtszaak. De helft (50 procent) vindt het heftig om steeds weer met nieuws over de ramp geconfronteerd te worden en verwerkt het verdriet liever privé.

De nabestaanden zijn tevreden (92 procent) dat er eindelijk mensen vervolgd worden. Ook als de verdachten niet persoonlijk verschijnen, vindt 85 procent het zinvol dat het proces doorgaat. Zij zien het als een belangrijke stap voor de verwerking.

