Brand in voormalige fietsenstalling in Haarlem

HAARLEM - In een voormalige fietsenstalling aan de Surinameweg in Haarlem is aan het begin van de avond een brand uitgebroken. Volgens een getuige zou er een stapel afval in de fik staan.

Op foto's is te zien dat er veel rook vrijkomt bij de vlammen. De Amerikaweg was tijdens bluswerkzaamheden van de brandweer afgesloten voor het verkeer. Inmiddels is de brand weer onder controle.

Het is niet bekend hoe het vuur is ontstaan.