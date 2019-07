Ex-geliefden krijgen 17 jaar cel voor moord op Freddy Sloterwijk

HIPPOLYTUSHOEF - Agnes de V. moet zeventien jaar de cel in voor de moord op haar man Freddy Sloterwijk uit Hippolytushoef. Haar ex-man en hoofdverdachte Jaap K. gaat nog een halfjaar langer achter de tralies.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

Tegen beiden werd eind juni in hoger beroep bij het Amsterdamse gerechtshof elf jaar en zes maanden cel geëist door het Openbaar Ministerie. De straffen vallen nu dus fors hoger uit.

Volgens het gerechtshof zijn de twee samen verantwoordelijk voor de dood van Sloterwijk. Het lichaam van de man werd augustus 2015 gevonden met een zak over het hoofd in het Amstelmeerkanaal bij Slootdorp. Hij bleek te zijn gewurgd. De V. zou van haar man af hebben gewild, omdat zijn persoonlijkheid was veranderd na enkele beroertes.

Derde verdachte

Een derde verdachte in de zaak, Mario de K., werd veroordeeld tot een celstraf van negen maanden. Hij zou hebben geholpen bij het dumpen van het lichaam. Voor betrokkenheid bij de moord werd zelf werd hij vrijgesproken. Hij had de negen maanden al in voorarrest uitgezeten en is nu dus weer op vrije voeten.