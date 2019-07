Tentoonstelling over Zandvoorts 'hoogste bezoek ooit': Keizerin Sissi van Oostenrijk-Hongarije

ZANDVOORT - Een hotel, een kapsalon, een beeld aan de boulevard. Overal in het Zandvoortse straatbeeld is keizerin Sissi terug te vinden. Eind negentiende eeuw bracht ze een paar weken door in het kustdorp en bezocht ze ook aan aantal keer de mis in de St. Agathakerk. Daar is nu de tentoonstelling 'Hoog Bezoek'.

"Ze kwam naar Zandvoort om zich te laten behandelen door dokter Mezger", vertelt oud-pastoor Dick Duijves van de St. Agathakerk. Dokter Mezger had veel 'koninklijke patiënten' en keizerin Elisabeth van Oostenrijk had nogal wat kwaaltjes onder de leden. "Wat had ze eigenlijk niet, ze was altijd veel met haar gezondheid bezig."

Zandvoorters in opstand

De Zandvoorters zullen hun ogen uit hebben gekeken toen de keizerin arriveerde met haar enorme gevolg. Als katholiek wilde ze graag de mis bijwonen en zo werd er werd er speciaal voor haar een pastoor geregeld die Duits kon spreken. Maar dat ging de Zandvoorters te ver. "Ze wilden dat de mis in het Nederlands werd gesproken en deden met succes hun beklag bij de bisschop."

En zo kwam pastoor Johannes L'Ami, die een goede band met de keizerin kreeg. Ze stuurde elkaar zelfs cadeau's toe na het bezoek.

"Hier staat de handtekening van Elisabeth. Het bewijs dat ze hier echt geweest is", laat Dick Duijves in een oud-'gastenboek' van de kerk zien. Er staan nog meer handtekeningen van de toenmalige koninklijke familie van Oostenrijk-Hongarije. "Sissi had niet veel met het koningshuis. Ze is een beetje te vergelijken met Lady Di. Ze was populair onder het volk, maar de elite was meer in haar man, keizer Franz Joseph geinteresseerd."

Wie geïnteresseerd is in het bezoek van Sissi aan Zandvoort kan vanaf komende zondag terecht in de St. Agathakerk.