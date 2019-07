Nieuwe trend: met de buren kamperen op de buurtcamping

KROMMENIE - Het begint al een aardige traditie te worden: kamperen in een park met je buurtgenoten in het eerste weekend van de zomervakantie. In de Zaanstreek zijn er nu al vijf buurtcampings. Landelijk zijn er al bijna 40 uit de grond gestampt.

Voor het tweede jaar wordt de buurtcamping in het Agathepark in Krommenie gehouden. Een enorme organisatie om zo'n 100 kampeerders van vrijdag tot en met zondag te vermaken. Cisca Bakker, een van de beheerders, vindt het in ieder geval één groot feest. "Het is zo leuk om zo je buurtgenoten te leren kennen en bovendien houd ik erg van organiseren."

'Iedereen helpt elkaar'

De regen komt met bakken uit de lucht vallen als om 14.00 uur de eerste kampeerders zich melden. Een man die met zijn zoontje komt kamperen wil direct aan de slag. De regen lijkt hem niet te deren. Andere kampeerders kunnen zijn gezwoeg niet aanzien en schieten hem te hulp. "Dat is ook het mooie van zijn buurtcamping. iedereen helpt elkaar", zegt Cisca die ondertussen vrolijk nieuwe campinggasten verwelkomd.

Een meisje van een jaar of twaalf heeft het goed bekeken. Ze heeft festivaltent waar ze met een vriendin in gaat slapen. "Een gooi in de lucht en hij staat", zegt ze tegen NH Nieuws.

Leuk alternatief

Een mevrouw doet met haar gezin voor het eerst mee. "We gaan dit jaar niet op vakantie en dan is dit een leuk alternatief." Nee, met gebrek aan geld heeft dat niets te maken. "Mijn jongste zoon wilde dit jaar graag een keer thuisblijven", zegt ze.