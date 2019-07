Oplossing in de maak voor bewoning Egmondse manege: "Onwijs goed nieuws"

EGMOND BINNEN - Er gloort licht aan de horizon voor de Egmondse Ingrid Schouw. Na jaren strijd en rechtszaken ziet het er nu naar uit dat zij weer gewoon elke nacht boven haar stal mag overnachten om zodoende ook 's nachts de paarden in de gaten te houden. Vandaag kreeg ze bericht van de gemeente dat er aan een passende oplossing gewerkt wordt.

"Als dit allemaal doorgaat, dan is dat heel positief", stelt een opgewekte manegehoudster Ingrid Schouw tegen NH Nieuws. Vandaag kreeg zij bericht van de gemeente dat er een oplossing in de maak is voor haar woonsituatie. In maart 2017 werd duidelijk dat zij niet meer elke nacht op de paarden mocht passen.

Schouw woonde toen al ruim tien jaar boven haar manege De Duinrand in Egmond-Binnen. In 2014 kreeg ze van de gemeente Bergen te horen dat ze niet langer in de inpandige bedrijfswoning mocht wonen omdat er geen woonbestemming op het pand zit. In verschillende rechtszaken, tot aan de Raad van State toe, trok ze aan het kortste eind.

Oplossing

Omdat de paarden hoe dan ook 's nachts bewaakt moeten worden, mocht ze er wel drie dagen aaneen overnachten. De andere dagen moest ze iemand inhuren om dat te doen. Een oplossing die niet ideaal is, maar wel de veiligheid voor de dieren garandeerde. Daarnaast moest ze de keuken in de bedrijfswoning ontmantelen, om illegale bewoning tegen te gaan.

Wat de gemeente nu voorstelt is het bestemmingsplan voor het perceel op te knippen. Dat is nodig omdat de manege de grond deelt met de groepsaccommodatie Hoeve Vredestein. Op het perceel was maar één bedrijfswoning toegestaan en die van Schouw had niet de juiste bestemming.

Door het perceel in tweeën te knippen zijn er twee bedrijfswoningen mogelijk en zou Schouw haar woning weer kunnen betrekken. "Dit is onwijs goed nieuws", vindt ze. "Ik ga het nu rustig afwachten, want de gemeente schrijft dat het minstens een half jaar kan duren voor het nieuwe bestemmingsplan rond is."

"Pas als alles rond is, laat ik de keuken herstellen", lacht ze. "De leidingen liggen hier allemaal nog op het dak, dus die kunnen zo weer geïnstalleerd." Ook volgens het gemeentebestuur lijkt een woning binnen de manege straks mogelijk. Het is nu aan de huurders om met een plan te komen voor de splitsing van het perceel. Het college is van plan daar positief over te besluiten.