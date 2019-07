Dylan Groenewegen wint zevende etappe Tour de France

PARIJS - Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Amsterdamse sprinter van Jumbo-Visma was de sterkste in de rit van Belfort naar Chalon-sur-Saône.

In de massasprint was Groenewegen onder andere te sterk voor Caleb Ewan (2) en Peter Sagan (3). Het is de eerste individuele zege die Groenewegen deze Ronde van Frankrijk boekt. Wel was hij al succesvol tijdens de tweede etappe, toen hij met Jumbo-Visma de ploegentijdrit won.

Vorig jaar greep Groenewegen zijn eerste etappezege in de Tour de France eveneens in de zevende etappe. "Vandaag voelde ik me goed", reageerde een opgeluchte Groenewegen direct na de wedstrijd bij de NOS. "Ik kan niet onder stoelen of banken schuiven dat ik de eerste etappe graag wilde winnen zodat ik dan de gele trui mocht dragen. Er lag veel druk op me schouders en als je dan valt met zeventig kilomter is dat een grote teleurstelling, maar drie keer is scheepsrecht."

In totaal heeft Groenewegen nu vier etappes gewonnen in de Tour de France.