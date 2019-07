Den Helder: 'Maak driebaansweg van N9 voor betere bereikbaarheid van de stad'

DEN HELDER - De N9 tussen Den Helder en Alkmaar moet een driebaansweg worden. Dat wil de gemeente Den Helder, die erop gaat aandringen bij de provincie om de stad beter bereikbaar te maken en de weg er naartoe nog veiliger.

Bereikbaarheid van de stad houdt Den Helder al decennia bezig. Carlo Assorgia, fractievoorziter van Beter Voor Den Helder, heeft daarom brede politieke steun gekregen voor zijn voorstel. "We lopen nog steeds tegen de bereikbaarheid aan. Het gaat ten koste van arbeidssplaatsen en het toerisme."

Veiliger

Assorgia stuitte op onderzoek op wegen in het buitenland. De driebaansweg betekent dat je af en toe twee banen en af en toe drie banen hebt, gescheiden door een betonnenband of vangrail. Op die plekken kun je een trage vrachtwagen inhalen of iemand die graag 60 wil rijden. Uit de studies blijkt ook dat een driebaansweg veiliger is dan de doorgetrokken streep die we nu hebben."

Automobilisten die dagelijks over de N9 rijden zien wel iets in betere doorstroming. "Ik rijd al veertig jaar heen en weer naar Alkmaar. Het is een doorn in het oog", vertelt een vrachtwagenchauffer. "We gaan natuurlijk nooit snel genoeg dus iedereen wil er snel voorbij en gelukkig gaat het meestal goed."