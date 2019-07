Goed nieuws voor fietsers: het pontje bij de Alkmaarse Leeghwaterbrug vaart weer

ALKMAAR - Het pontje bij de Leeghwaterbrug in Alkmaar vaart weer, met een nieuwe schroef, schroefas en kogellager. Rond 15.15 uur vanmiddag was het vaartuig terug van reparatiewerkzaamheden bij scheepswerf Nicolaas Witsen, even verderop.

Afgelopen dinsdag was het ineens gedaan met de pont. Later bleek dat de schroef weg was. Er was wel een reserveschroef, maar de as was teveel beschadigd. En vervanging was er nou net eventjes niet, want de reservepont wachtte na reparaties op keuring, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De schipper vindt het heel vervelend dat veel mensen een eind moesten omfietsen, soms nadat ze onwetend voor een dicht hek kwamen te staan, met nog meer omrijden tot gevolg. De reparaties zijn volgens hem snel uitgevoerd. Hij heeft zelf nog nooit eerder meegemaakt dat een schroefas het op deze manier begeeft.

Het pontje over het Noordhollands Kanaal wordt ingezet omdat het fietspad over de Leeghwaterbrug is afgesloten door de renovatie van de brug. Deze week werd duidelijk dat de oplevering van de brug langer op zich laat wachten.