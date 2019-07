Kogel is door de kerk: De Ligt van Ajax naar Juventus

AMSTERDAM - Na een heel seizoen vol transfergeruchten is het dan eindelijk rond: Matthijs de Ligt voetbalt vanaf komend seizoen voor Juventus. De negentienjarige verdediger tekent een vijfjarig contract in Turijn, waar hij onder andere gaat voetballen met Cristiano Ronaldo. De Oude Dame maakt een bedrag van rond de zeventig miljoen euro over naar Amsterdam.

Dat melden diverse media. De Ligt debuteerde in het seizoen 2016/2017 in de hoofdmacht van Ajax, nadat hij eerst al jaren in de jeugd van de Amsterdammers had gespeeld. In totaal kwam de mandekker uit Abcoude ondanks zijn jonge leeftijd al tijdens 122 officiële duels uit voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten. Afgelopen seizoen won De Ligt de landstitel en de KNVB-beker met Ajax en bovendien reikte hij met zijn ploeg tot de halve finales van de Champions League. In het shirt van Ajax groeide De Ligt tevens uit tot vaste waarde van het Nederlands Elftal.

Na Frenkie de Jong is De Ligt de tweede speler uit het basiselftal van het kampioensteam van de Amsterdammers die vertrekt.