Spoedeisende hulp van Tergooi-ziekenhuis in Hilversum en Blaricum dicht

HILVERSUM - De afdelingen spoedeisende hulp van het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum en Blaricum zijn dicht door een technische storing. Ook de geplande operaties gaan niet door.

Door de ICT-storing kunnen artsen niet bij patiëntgegevens, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. Patiënten die vandaag nog geopereerd zouden worden, zijn inmiddels geïnformeerd dat dit niet door kan gaan. Ambulances brengen personen die dringend hulp nodig hebben naar andere omliggende ziekenhuizen.

Hoe de technische storing is ontstaan, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk. "Uiteraard doen we er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We verwachten dat de storing over twee uur voorbij is."