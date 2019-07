Yasmin (18) wint prijs voor profielwerkstuk over planten

MONNICKENDAM - 2000 euro en de prestigieuze eer voor het beste onderzoek heeft de 18-jarige Yasmin op zak voor haar eindwerkstuk over hydroponic. "Dat zijn plantjes laten groeien zonder aarde in een pvc buis", laat de enthousiaste Monnickendamer weten.

Hydroponic bestaat al een tijdje en wordt in het groot gebruikt door bijvoorbeeld tomatentelers. Yasmin bundelde de kennis en liet zien dat het ook in het klein gebruikt kon worden.

De jury roemde haar voor haar doorzettingsvermogen. "Dat kwam omdat er eerst heel veel planten dood gingen", laat Yasmin lacherig weten. Maar nadat ze begon met het kweken van sperziebonen, ging het een stuk beter. De liefde voor plantjes zat er bij haar al vroeg in. "Ik liet paddenstoelen groeien in de schoenenkast en overal tomaten in de huiskamer."

Wietplanten

Eigenlijk was ze van plan om haar profielwerkstuk over een zelfvoorzienende kas te maken. Ze probeerde kennis op te duiken op een website die gespecialiseerd is in wietplanten. Daar kwam ze de term hydroponic tegen en was gelijk geïnteresseerd. "Er is enorm veel toegepaste kennis bij mogelijk. Zo kunnen er in derde wereldlanden of op plekken waar veel vervuilde grond is makkelijk en zonder aarde toch gewassen verbouwd worden."

De geldprijs kan ze goed gebruiken voor haar studie plantenwetenschap in Wageningen.