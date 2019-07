Het is hem gelukt! Paralympiër Geert steekt zwemmend het IJsselmeer over

MEDEMBLIK - Geert Schipper is de eerste mindervalide die al zwemmend het IJsselmeer is overgestoken. De man uit Spanbroek kwam aan het einde van de middag aan in het Friese Stavoren na een barre tocht van een paar uur. Het was nog even spannend of Geert het wel ging halen toen er enorme regenbuien over het water trokken.

De zwemmer wilde in eerste instantie van Stavoren naar Medemblik zwemmen, maar vanwege de ongunstige wind werd er besloten om de andere kant op te zwemmen. Hij heeft nu met wind in de rug gezwommen. De man uit Spanbroek dacht er 6 uur over te doen. Uiteindelijk werd dat een paar uur langer.

Schipper, die een incomplete dwarslaesie heeft, is momenteel aan het trainen voor de Paralympische Zomerspelen van 2020 in Tokio. Daar doet hij mee aan de triatlon en daarom zwemt hij nu zo'n twintig kilometer per week. Hij heeft dan ook vertrouwen in een goede afloop.