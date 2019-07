Gezelligheid in plaats van knokken: Texels bordspel tegen zinloos geweld

TEXEL - Op Texel is deze week het Oergezellig Texels bordspel gepresenteerd. Het is een soort ganzenbord, maar dan met een vijftigtal Texelse cafés, winkels en instellingen erop. Doel van het spel is de gezelligheid terug te krijgen en zinloos geweld terugdringen.

"We willen gewoon weer een beetje terug naar de gezelligheid van de jaren vijftig", zegt Bart Wisbrun, oprichter van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. "Niet dat alles toen beter was. Maar nu zit iedereen maar op zijn telefoon. Het is goed als er af en toe gezellig gespeeld wordt en gediscussieerd over een onderwerp als zinloos geweld. Zo zorgt dit spel voor een stuk bewustwording."

Burgemeester

Burgemeester Uitdehaag van Texel heeft het eerste exemplaar van het bordspel gekregen. Hij is wel van de spelletjes. "Thuis doen wij regelmatig spelletjes. Ik vind het leuk dat je er dan ook iets van kunt leren, zoals historische spellen. Maar dit is ook goed."

Texel is op zich een rustig eiland, maar ook daar komt zinloos geweld voor. "Vooral na overmatig gebruik van drank of drugs gaan ook hier wel eens mensen door het lint. Misschien dat dit spel een steentje bij kan dragen aan het verminderen van geweld."

Kapsalon

De eigenaresse van de kapsalon is trots. Ze heeft een flinkbedrag gedoneerd en als beloning staat ze met een afbeelding op het bordspel. "Ik ga het spel in de kapsalon neerleggen zodat kinderen het kunnen spelen. Ik vind het ook een goed doel."

Het Oergezellig Texels Bordspel zal ook uitgedeeld worden op basisscholen, sportclubs, buurthuizen en bejaardenhuizen, bibliotheken en andere instellingen.