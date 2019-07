'Kankerzwarte' of 'kankerzwarten': is alleen het tweede discriminerend?

HILVERSUM - Waren de woorden van de hangjongeren die de Hilversumse ijssalonhoudster Gilly Emanuels wegpestten discriminerend of niet? Deze vraag stond vandaag centraal voor het gerechtshof.

Emanuels stapte vandaag naar het gerechtshof omdat ze hoopt te bewerkstelligen dat de jongens die haar twee jaar geleden maandenlang terroriseerden rond haar ijssalon niet alleen berecht worden voor belediging, maar ook voor het zwaarder geldende discriminatie. Ze stelt daar zo haar redenen voor te hebben: op beelden van de pesterijen is onder meer te horen dat ze door één van de pesters 'kankerzwarte' wordt genoemd.

Het gerechtshof buigt zich nu over de vraag of precies dat woord als discriminerend bestempeld kan worden. Het Openbaar Ministerie betoogde vandaag dat het woordje 'kankerzwarten' - meervoud dus - beoordeeld mag worden als 'wegzetten van een hele groep in de maatschappij', dus discriminatie. De enkelvoudsvorm 'kankerzwarte' noemt men 'belediging'.

Veel bewijs

Emanuels' advocaat Richard Korver noemt dat 'te gek voor woorden'. Korver laat verder weten goede hoop te hebben dat het gerechtshof Emanuels in het gelijk stelt. "Er is heel veel bewijs, alles is tenslotte vastgelegd op video. Daar kan het gerechtshof niet omheen. Het is voor mij een feit dat deze jongens discrimineren."

Vervolgstappen

Het hof doet over uiterlijk zes weken uitspraak. Het kan nog veel kanten op gaan. Als het hof het Openbaar Ministerie in het gelijk stelt, dan worden de verdachten alleen veroordeeld voor het beledigen van Emanuels. Als het hof stelt dat Emanuels gelijk heeft, wordt het de vraag welke gevolgen dat heeft voor de zaak. "Het hof kan oordelen dat het Openbaar Ministerie zich opnieuw moet buiten over het discriminatieaspect, maar het kan ook meteen oordelen de verdachten discriminatie ten laste moet worden gelegd", legt Korver uit. Er bestaat een kans dat de verdachten nog worden gehoord door het hof.

Emanuels geraakt

Gilly Emanuels was zelf vandaag ook aanwezig in Arnhem voor haar zaak. Korver laat weten dat ze 'op het beste hoopt'. "Je kunt je voorstellen dat dit heel zwaar voor haar is. Ze is door de hele zaak niet alleen haar zaak en de plek waar ze woont kwijtgeraakt, maar recentelijk ook haar relatie. De kwestie hakt er nog steeds erg in."

Het Openbaar Ministerie was vrijdag onbereikbaar voor commentaar.