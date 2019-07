Vliegveld Hilversum dicht vanwege regenval, station slecht bereikbaar

HILVERSUM - Het vliegveld van Hilversum is dicht vanwege hevige regenval. Ook het busstation is slecht bereikbaar door wateroverlast.

Door de regen is de dienstregeling in Hilversum ontregeld, meldt Connexxion op Twitter. Diverse delen van het centrum zijn afgesloten, waardoor station Hilversum slecht bereikbaar is. Busreizigers moeten volgens de vervoerder rekening houden met uitval van ritten en vertraging.

Ook het vliegveld in Hilversum is dicht vanwege wateroverlast. 'Je kunt vanaf hier zo met je boot de Loosdrechtse Plassen op', is te lezen op Facebook.

Voor zover bekend hebben de treinen geen last van de regen. De NS meldt geen storingen.