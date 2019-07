Tweetal uit het niets beschoten met paintballgeweer uit rijdende auto

SCHAGEN - Twee mensen uit Schagen zijn gisteravond beschoten met een paintballgeweer uit een rijdende auto. De politie is op zoek naar de daders.

De eerste man - die op de fiets was - werd in de haven van Schagen beschoten vanuit een rijdende auto. Er kwam verf op zijn kleding.

Even later werd een man die voor het station liep uit het niets beschoten. Het is niet duidelijk of hij ook geraakt is.

Eerder op de avond kreeg de politie een melding binnen dat een zwartgekleurde auto achter met een paintballgeweer op een grijs voertuig schoot. Het is niet bekend of de auto's bij elkaar hoorden.

De politie roept getuigen op zich te melden.