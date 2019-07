Remy en zijn vrienden: Remy op dieet en wolvenjong laat zich bewonderen

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien dat leeuwtje Remy op dieet is en laat de trotse wolvenmoeder haar jong bewonderen.

Het is nog ochtend. De grote katten vertonen weinig activiteit. Ook Remy wacht geduldig. Hij hoopt dat verzorger Jurjen hem straks wat lekkers toestopt. Veel krijgt de jonge leeuw niet, want hij is op dieet. Hij mag niet te snel groeien, dat is niet goed voor hem.

"In de ochtend krijgt hij daarom niet zoveel", zegt dierverzorger Jurjen. "Het voeren in de ochtend hebben we vooral gedaan omdat het hem een beetje bezighield. In de quarantaine was het een mooie manier om twee keer per dag bij hem te zijn. We hebben het er een beetje ingehouden dat 'ie 's ochtends wat krijgt, maar noodzakelijk is het niet."

tussendoortje

Er zit dus weinig vlees aan de botten, maar dat mag de pret niet drukken. Remy heeft twee binnenverblijven tot zijn beschikking. Als Jurjen het andere hok openzet, loopt direct naar zijn ligbed. Daar smaakt het hapje toch het lekkerst.



De katten mogen hun eten niet mee naar buiten nemen. Dat geeft teveel troep en zou bovendien ongewenste mee-eters aantrekken. Pas als 'ie is uitgepeuzeld en het bot is opgeruimd mag ie de buitenlucht in. Voor de rest van het vlees moet hij nog wachten tot de avond.

Wolven

Bij de wolven is een jong geboren. Op Landgoed Hoenderdaell zitten Europese grijze wolven, de soort die sinds kort ook in ons land in het wild te bewonderen is.

Dierverzorgster Daphne: "Hij is nu een maand of drie en begint al lekker mee te doen met de andere wolven. Nu mogen ook de tantes, ooms, broers en zusters zich met hem bemoeien. Dat is leuk, want dan kun je heel mooi het wolvengedrag zien."

Educatie

Het gaat steeds beter met de wilde wolven en Landgoed Hoenderdaell wil daar een eigen, educatieve rol in gaan spelen.

Daphne: "Daarom vinden we het belangrijk om deze soort te hebben. Dat we kunnen laten zien dat het geen dieren zijn om bang voor te zijn. zolang je ze niet opdrijft in een hoekje, zullen ze je niet zomaar aanvallen. Het zijn juist heel nuttige dieren."

Dit is de laatste aflevering voor de zomerstop. Remy en zijn vrienden is weer terug op zondag 1 september.