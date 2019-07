Jongste loper Nijmeegse Vierdaagse gaat voor kruisje: "Zo gaat 'ie goed, zo gaat 'ie beter"

HILVERSUM - "Zo gaat 'ie goed, zo gaat 'ie beter, alweer een kilometer", schreeuwt de 11-jarige Luka Bonekamp over de Hoorneboegse heide in Hilversum. Samen met zijn moeder is hij bezig aan de laatste training voor de Nijmeegse Vierdaagse. En hij is er helemaal klaar voor.

Hij gaat 120 kilometer lopen in vier dagen. Hoe hij dat volhoudt? "Gewoon met mamma speleltjes doen, muziek luisteren en plezier hebben", vertelt Luka zelfverzekerd.

Maar de echte tip is zo af en toe je sokken om te wisselen. "Als je geen blaren wil krijgen moet je je rechtersok binnenstebuiten doen en aan je linkervoet doen en aan je rechtervoet doe je je linkersok binnestebuiten. Die kant is gladder en dat voorkomt blaren."

De 11-jarige kijkt vooral uit naar het einde van de vierdaagse. "Dat je dan aan komt lopen en iedereen je aanmoedigt." En of die het gaat halen? Ja!

Bekijk hier de laatste training van Luka: