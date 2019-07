Verwaarloosde leeuw Simba onderweg naar Stichting Leeuw

ANNA PAULOWNA - Leeuw Simba is onderweg naar Anna Paulowna. Zijn komst werd een paar keer uitgesteld, maar nu is het écht zover. Na een korte tussenstop in Jordanië zal het dier vanmiddag rond 15.00 uur in Maastricht landen. Daarna gaat de reis per bus verder naar Stichting Leeuw.

Leeuw Simba werd begin dit jaar gevonden door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Irak. De lokale autoriteiten namen de leeuw in beslag en vingen het dier tijdelijk op. Nu, maanden later dan gehoopt, is Simba op weg. Stichting Leeuw wilde het dier in maart al verwelkomen, maar liep tegen een hoop bureaucratisch gedoe aan.

Lees ook: Verwaarloosde Simba vanuit Irak onderweg naar Stichting Leeuw: "Hier gaat hij aansterken"

Na aankomst zal Simba, net als alle nieuwe dieren op het park, dertig dagen in quarantaine gaan. Eerst moet worden gekeken hoe het dier eraan toe is en of hij wellicht ziekten onder de leden heeft. Uiteindelijk zal de verwaarloosde leeuw een mooi plekje krijgen bij Stichting Leeuw en mogelijk op termijn zelfs naar een opvangplek in Zuid-Afrika gaan.