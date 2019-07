Toch nieuwe scootmobiel voor Anneke: "Wonder boven wonder"

HAARLEM - Anneke is slachtoffer van een op hol geslagen scootmobiel en wenst voor geen goud meer op dat ding te rijden. Ook al is het voertuig gerepareerd. Twee weken na het incident heeft ze alsnog een nieuwe in de schuur staan. "Wonder boven wonder", reageert Anneke.

Anneke van Heems is longpatiënt en moest het na het paniekmoment lange tijd doen zonder scootmobiel. Geen ommetjes meer voor haar na het op hol slaan in de achtertuin. De rem was volgens haar kapot. Ze vertrouwde het vervoermiddel voor geen meter meer. Ook omdat ze een lelijke wond aan haar arm eraan overhield.

Eerst hoorde ze niets van de gemeente en de leverancier. Bijna twee weken lang had ze ook geen scootmobiel omdat er geen vervanger beschikbaar was. "Als ze hadden gezegd: over tien dagen heeft u een nieuwe, was het prima geweest. Maar ik hoorde helemaal niets."

Remmen

Toen onder andere NH Nieuws zich ermee ging bemoeien, was de scootmobiel snel gerepareerd. De wielen en de remmen waren aangedraaid. Een mankement konden ze niet vinden. Maar Anneke wilde hem niet meer terug. "Als ik net de weg oversteek en er komt een auto aan en hij remt niet, ja dan sta je daar dan. Zekerheid voor alles jongens, kom op!"

Spiksplinternieuw

Gistermiddag kwam opeens het verlossende telefoontje. "Ze zeiden of ik vandaag een nieuwe scootmobiel wilde hebben. Ik zei nog: alleen als het een andere is en niet een gerepareerde. Maar vanochtend kwamen ze met een spiksplinternieuwe! Ook nog van een een ander merk. Hij zag er goed uit."

Helaas heeft ze nog geen tijd gehad om er op te rijden. Anneke is erg opgelucht dat het is opgelost. "Ik heb geen flauw idee waarom ik nu opeens een nieuwe heb, maar ik ben er erg blij mee."