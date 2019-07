Noord-Hollandertjes rennen en fietsen longen uit het lijf bij Iron Man kids

HOORN - Als ware helden werden ze onthaald bij de finish van de Iron Man voor kinderen in Hoorn. Waar de volwassenen zich onlangs in en om het Markermeer op de drie triatlononderdelen, was er ook een speciale editie voor kinderen. Onze verslaggever legde de sportieve prestatie van de jonge deelnemers afgelopen week vast.

Voor hen werd er namelijk een speciale triatlon georganiseerd. In plaats van zwemmen, wielrennen én hardlopen, moesten de kinderen een stuk rennen, fietsen en dan nóg een stuk hardlopen. Daar draaiden ze hun hand niet voor om. Gehuld in sportkleding en met een helm op renden en fietsten ze vliegensvlug over het parcours.

En dat was nog best vermoeiend, blijkt uit de beelden van onze verslaggever. De winnaar komt dolblij, maar buiten adem over de finish. Toch vindt hij het geen grote prestatie. Hij had al verwacht dat hij kampioen zou worden:

