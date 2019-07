Hilversumse buurtmobi voor ouderen razend populair: 1.000 ritten in vier maanden

HILVERSUM - De buurtmobiel in de Hilversumse wijk Kerkelanden is een nóg groter succes dan verwacht. Na ruim vier maanden wordt al de duizendste rit gevierd. Doel is om ouderen uit hun isolement te halen.

Na maandenlange voorbereiding is het op 1 maart eindelijk zover dat de 'buurtmobi' door de wijk Kerkelanden gaat rijden. Het elektrische busje is bedoeld voor korte ritjes in de buurt. Het is een uitkomst voor eenzame ouderen en mensen die slecht ter been zijn.



Lees ook: Buurtshuttle moet eenzaamheid ouderen in Hilversumse wijk tegengaan



De verwachting van initiatiefnemer Jerry Braaksma was dat eind dit jaar er duizend ritjes met het voertuig waren gereden, maar tot zijn eigen verbazing kunnen ze dat feestje vandaag al vieren. "Het loopt veel beter dan we hadden verwacht."

Fan

Trouwe gebruikers worden onder het toeziend oog van burgemeester Pieter Broertjes in het zonnetje gezet bij Zorgcentrum Nieuw Kerkelanden. Zoals mevrouw Asfasadoer: zij stapt drie keer per week in voor een ritje in het golfkarretje. "Ik probeer mensen die eenzaam zijn uit hun huis te krijgen. Dan klop ik op de deur en zeg ik 'morgen kom ik jullie halen' en dan gaan we erop uit", vertelt ze.

Het favoriete uitje is toch wel de landgoedwinkel De Rading. "Daar is het zo gezellig." Vrijwilliger Theo Blokker is dolgelukkig en vindt het geweldig. "Het is leuk omdat je mensen krijgt die allemaal even uit hun eenzaamheid worden weggehaald die makkelijk even naar de buurtwinkel, kapper of vriendin kunnen."

Lees ook: Buurtmobi voor ouderen in Kerkelanden van start: "Eindelijk weg uit dat kippenhok"

En er zijn meer redenen tot enthousiasme, want Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden heeft 2.000 euro geschonken. Daarnaast heeft een gulle gever er ook nog voor gezorgd dat er een tweede buurtmobi komt. Mevrouw Asfasadoer kan haar geluk niet op. "Mensen komen nergens. Daarom is dit zo geweldig."