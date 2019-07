Miljoenenfraude is 'flinke klap' voor bloemenveilinghuis Aalsmeer

AALSMEER - Bloemenveiling Royal FloraHolland uit Aalsmeer is erg geschrokken van de grootschalige fraude van een 28-jarige werknemer uit Den Haag. De man, die werkzaam was op de financiële afdeling, wist in een periode van negen maanden maar liefst 4,3 miljoen euro weg te sluizen naar zijn eigen rekening.

"Natuurlijk is dat schrikken", zo laat een woordvoerder weten. "We wisten begin mei al dat er sprake was van diefstal, maar dat het om zo'n bedrag gaat, heeft wel impact."

Kennis van het systeem

De fraudeur in kwestie, die in zijn eentje opereerde, maakte misbruik van de ruimte die hij in zijn functie had, zo blijkt uit onderzoek. Voor de diefstal was specialistische kennis nodig van het financiële systeem. Het lukte hem om zo 4,3 miljoen euro weg te sluizen.

Het feit dat FloraHolland bestaat uit een coöperatie van kwekers zorgt voor 'extra motivatie om zoveel mogelijk geld terug te halen'. "We begrijpen dat het ook bij onze leden hard aankomt. Dit is wel een klap", aldus de woordvoerder. "Je wil als bedrijf zijnde natuurlijk hoe dan ook het gestolen geld terugzien, maar we weten dat er ook andere belangen meewegen en dat geeft nog meer motivatie."

Het veilingbedrijf is tegen diefstal verzekerd. De claim is nu in behandeling bij de verzekeraar. "We zijn ook in gesprek met het OM over hoe we het restant kunnen terugvorderen."

Jaarrekening

Door de miljoenenfraude kon FloraHolland in afwachting van het onderzoek nog geen jaarrekening over 2018 maken. Die is er nu, ongewijzigd, toch gekomen. Mocht later blijken dat de fraude financiële gevolgen heeft, dan worden die meegenomen in de rekening van 2019.