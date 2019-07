Paralympiër Geert begonnen aan zijn zwemtocht over het IJsselmeer

MEDEMBLIK - Hij wil de eerste mindervalide worden die zwemmend het IJsselmeer oversteekt: paralympiër Geert Schipper maakte zich vanochtend vroeg klaar voor de zwemtocht van Medemblik naar Stavoren.

Schipper, die een incomplete dwarslaesie heeft, is momenteel aan het trainen voor de Paralympische Zomerspelen van 2020 in Tokio. Daar doet hij mee aan de triatlon en daarom zwemt hij nu zo'n twintig kilometer per week. Hij heeft dan ook vertrouwen in een goede afloop.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik fysiek wel 21 kilometer moet kunnen zwemmen", zegt Schipper. "Of het ook lukt in het buitenwater en eventueel met de weersomstandigheden die roet in het eten kunnen gooien... Het water is gewoon fris maar ik denk wel dat het moet lukken."

Wind in de rug

Aanvankelijk wilde Schipper in Medemblik aankomen, maar daarvoor stond de wind niet gunstig genoeg. Nu zwemt hij het grootste deel van de dag met de wind in de rug. Als hij in Stavoren aankomt, gaat hij met een boot terug naar Medemblik.

Schipper denkt ongeveer zes uur over de tocht te doen. "Het kan best zijn dat er door omstandigheden een pauze ingelast moet worden, om wat voor reden dan ook, maar tussen twee en drie hoop ik Stavoren wel aan te tikken."