Provincie trekt 100 miljoen uit voor Goois openbaar vervoer

HILVERSUM - De provincie Noord-Holland trekt de komende jaren ruim 100 miljoen euro uit voor het openbaar vervoer in 't Gooi.

Er wordt nu gewerkt aan de concessie voor het openbaar vervoer, die loopt van juli 2021 tot december 2030.

Eisen vaststellen

De provincie legt in de concessie al haar eisen vast voor het openbaar vervoer door 't Gooi. Dat kan gaan over op welke trajecten er een bus moet rijden, maar ook voorwaarden over comfort, betrouwbaarheid, informatievoorziening en duurzaamheid. Ook de HOV in 't Gooi zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen.

Geen uitstoot

Per jaar wordt er een bedrag gereserveerd van meer dan tien miljoen euro. Daarnaast wordt er nog eens zeven miljoen beschikbaar gesteld om de komende jaren helemaal over te gaan op 'zero emissie' (geen uitstoot van CO2). De vervoerder die de concessie binnenhaalt, krijgt nog eens 75.000 euro extra als de klanttevredenheid hoog is en kan twee ton besteden aan de aanschaf van een nieuwe buurtbus. De aanbesteding van de nieuwe concessie begint nu en loopt tot begin december. In het voorjaar wordt een vervoerder gekozen.