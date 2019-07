Postbedrijf weet wie maandenlang duizenden brieven dumpte in Larens bos

LAREN - Postbedrijf Sandd weet wie de postbode is die maandenlang post heeft gedumpt in een bos in de buurt van Laren. Dat laat een woordvoerder van de postverspreider weten.

Eerder deze week werden in zeker acht grote kuilen in het bos duizenden niet bezorgde brieven, tijdschiften en andere post gevonden. Volgens Sandd is één postbode daar verantwoordelijk voor. "We zijn er echt heel erg van geschrokken", aldus Sandd.

Gepaste maatregelen

Welke 'gepaste maatregelen' de postdumper te wachten staat wil Sandd niet zeggen. Op de vraag of de postbode zal worden ontslagen wil het postbedrijf al helemaal niet reageren. "Dat is iets tussen ons en onze medewerker. Daar doen we geen uitspraken over. Wel staat natuurlijk vast dat we een hartig woordje met hem of haar gaan spreken."

De gevonden post is woensdag allemaal weggehaald en naar Sandd gebracht. Daar worden de poststukken één voor één bekeken. "Post die nog bezorgd kan worden, bezorgen we zo snel mogelijk. Andere post sturen we terug naar de afzender."

Alleen Larense post

Sandd roept mensen die zeker weten bepaalde post te missen op contact op te nemen met het postbedrijf. "Dan kunnen we mensen sneller helpen en op zoek gaan naar hun post. We hebben alleen maar post uit Laren gevonden, dus mensen van buiten Laren hoeven niet te bellen."

Het postbedrijf is bereikbaar op 055-8448448.

Bekijk hier hoe de post woensdag werd afgevoerd: