HEERHUGOWAARD - Er is vanmorgen een auto in de sloot beland langs de N242 in Heerhugowaard. Vermoedelijk was de bestuurder onwel geworden.

Het gebeurde rond zeven uur. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gberacht.

Een berger heeft de beschadigde auto afgevoerd. Het verkeer werd ter plaatse door de politie geregeld.