Jeugdzorginstelling Transferium kan na aanpassingen tóch open blijven

HEERHUGOWAARD - Een tijdlang was de toekomst onzeker, maar nu is duidelijk geworden dat jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard toch open blijft. Door naast gesloten ook open zorg toe te voegen, verwacht koepelorganisatie Parlan het complex voor minderjarigen (12 tot 18 jaar) overeind te kunnen houden.

Transferium verloor eerder dit jaar een rechtszaak van achttien Noord-Hollandse gemeenten. Zij wilden de 'jeugdzorg plus', waarin jongeren met zeer ernstige problemen worden behandeld, overhevelen naar Horizon in Bakkum en wisten de rechter te overtuigen.

De toekomst van Transferium hing daardoor aan een zijden draadje en steeds meer jongeren werden verplaatst. Leegstand van het pand zou veel te duur zijn voor Parlan en dus is besloten om Transferium, met een aantal maatregelen, open te houden.

Door lege plekken proberen in te vullen met cliënten voor zware, open jeugdzorg verwacht Parlan de instelling overeind te houden. "Niets doen is geen optie", vertelt bestuursvoorzitter Mariëtte Vos-Lambooy aan het Noordhollands Dagblad. "Dan moeten we vaste medewerkers ontslaan. Door een andere doelgroep kinderen aan te nemen, willen we dat scenario voorkomen."

Kleinschalig

Volgens Vos is de kans wel groot dat Transferium vroeg of laat de deuren sluit, omdat kleinere jeugdvoorzieningen dichterbij huis steeds meer in trek zijn. Ook Parlan wil in de toekomst die kant op.