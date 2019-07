Turnvereniging hoort morgen of het kan blijven bestaan: "Ik vrees het ergste"

STEDE BROEC - In de raadsvergadering van vanavond had het eigenlijk al duidelijk moeten worden: kan turnvereniging GTS blijven bestaan? De gemeenteraad heeft een beslissing genomen over de eventuele aankoop van de sporthal waar de club zijn trainingen houdt, maar wat die beslissing betekent, wordt pas morgen duidelijk.

Voorzitter Marja Heerdt was vooraf stellig: vanavond moest er direct duidelijkheid komen over de huisvesting van GTS. Als die er niet komt, houdt de club per direct op met bestaan. Al 14 maanden zijn ze bezig met een plan om een locatie voor de turnlessen te krijgen, maar dat is nog altijd niet gelukt. "We kunnen zo niet langer blijven bestaan", licht Heerdt toe. "Dus vandaag is alles of niets."

Een groot gedeelte van de vereniging kwam kijken hoe de gemeenteraad een beslissing maakte. Er bleken twee plannen te bestaan, maar wat die precies betekenden, werd onduidelijk. De keuze is op één van die plannen gevallen, maar Heerdt weet nu nog steeds niets. "Het publiek mocht niet weten wat de plannen exact zijn omdat de onderhandelingen anders verkeerd kunnen aflopen. Nu weten wij nog altijd niet waar we aan toe zijn."

Waarschijnlijk stemde de raad voor een onderhandelingsproces met de verkoper van het huidige pand. Morgenochtend hoort het bestuur van GTS wat de beslissing exact inhoudt. Als het inderdaad gaat om een onderhaling, is het einde verhaal voor de club. Heerdt: "Dat kan echt niet meer. We hebben al zo vaak geroepen dat het niet meer kan, vandaag was het uiterste ultimatum. Als ik morgenochtend hoor dat er eerst onderhandeld moet worden, is de stekker uit GTS getrokken. Het zou vreselijk zijn, maar ik vrees het."

Met gemengde gevoelens vertrokken de massaal aanwezige turners weer naar huis. Er is nog een sprankje hoop voor morgen. "Morgen weten we het zeker. Ik hoop dat we dan een oplossing hebben die we direct kunnen gebruiken, en anders is dan het einde van de vereniging."

