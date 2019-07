Acties onder KLM-personeel lijken stap dichterbij na vastlopen cao-onderhandelingen

SCHIPHOL - De onderhandelingen tussen de vakbonden en KLM over een nieuwe cao voor cockpit-, cabine- en grondpersoneel is voortijdig beëindigd. De acht organisaties die het personeel vertegenwoordigen zouden twee dagen met KLM onderhandelen, maar zijn na een halve dag boos weggelopen van de onderhandelingstafel.

Dat schrijft nieuwspartner Luchtvaartnieuws.nl. Vanwege het vastlopen van de onderhandelingen tussen de vakbonden en KLM, lijken acties onder KLM-personeel een stap dichterbij. Zo dichtbij zelfs, dat vakbond NVLT vreest voor een herhaling van 29 juli 2002, toen door een staking onder KLM-technici 22 intercontinentale vluchten werden geschrapt.

KLM laat in een persbericht weten 'verbijsterd' te zijn dat de bonden de onderhandelingen hebben gestaakt. "KLM heeft concrete voorstellen gedaan in reactie op de voor bonden belangrijke inhoudelijke voorstellen en heeft een loonbod neergelegd met een loonsverhoging die uitkomt boven inflatieniveau." Het verschil tussen het looneis (+10 procent in drie jaar) en het loonbod is volgens de bonden 'onoverbrugbaar'.

Vakbond voor cabinepersoneel noemt het loonbod zelfs 'schofferend'. "KLM heeft haar eerdere loonbod verlaagd door de looptijd te verlengen en zet daar eenmalig lokkertje van duizend euro tegenover." Wie die duizend euro over drie jaar uitsmeert, komt volgens de bond op een loonverhoging van 1,35 procent, 'wat zwaar onder het landelijk gemiddelde van bijna drie procent is."