Erfpacht voor woonbootbewoners Haarlemse Lieoever toch fors verhoogd

HAARLEM - Na jarenlange discussies is de erfpacht voor de woonbooteigenaren aan de Lieoever in Haarlem nu toch fors verhoogd. De bewoners zijn furieus. Niet alleen vanwege de hogere kosten, die niet eerlijk berekend zouden zijn. Maar ook omdat de bank hierdoor geen hypotheek meer wil zou willen verstrekken voor nieuwe bewoners. En dus voelen ze zich gevangen in hun eigen huis.

De woonbootbewoners probeerden bij een bestuursvergadering van het Recreatieschap Spaarnwoude nog het tij te keren. In 2014 wisten een verhoging van 300 procent nog te voorkomen. Maar ondanks gesprekken met een bemiddelaar, wordt het tarief nu toch fiks verhoogd. Daarmee komen de tarieven overeen met soortgelijke erfpachtregelingen, stelt het Recreatieschap.

Bagger en blubber

Maar dat is niet eerlijk, volgens de Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever. "Wij hebben het allemaal zelf betaald", vertelt woordvoerder Hans Haverkort.

Lees ook: Woonbootbewoners Haarlem woedend over erfpachtverhoging

Hij vertelt dat die woonboten twintig jaar geleden met toestemming zijn geplaatst. "Van rietland, bagger en blubber zijn ze het hier gaan ontwikkelen tot aanlegplaatsen en hebben vervolgens tuintjes, ontsluitingswegen en nutsvoorzieningen aangelegd."

Haverkort vindt dat daarom geen hoger erfpacht berekend mag worden. "Ze vergelijken het nu met situaties waar de overheid het allemaal heeft aangelegd, en hier hebben wij alles betaald."

Ook worden in de nieuwe regeling die bootjes die aan de steigers van de woonboten vastliggen, meeberekend in de vierkante meters perceel waarover erfpacht wordt berekend.

Hypotheek

En niet alleen de oneerlijk berekende hogere erfpacht is een probleem voor de woonbootbezitters. In de regeling is niet opgenomen dat het voor onbepaalde tijd is, en dat het onderhoud aan de Lieoever door het Recreatieschap zal worden gedaan. Samen met de hoge pacht zou de enige bank die arkbezitters nog een hypotheek wil verstrekken, de Rabobank, geen lening meer willen afsluiten. En dat staat zwart op wit in en e-mail die de belangenvereniging van de bank heeft gekregen.

Hans Haverkort en vijftien andere bewoners probeerden vandaag bij de bestuursvergadering duidelijk te maken dat ze hierdoor 'gevangen' zitten in hun eigen onderkomen. "Niemand zal nu onze boten willen overnemen als wij willen verhuizen."

Twee van de gemeenten die zitting hebben in het bestuur van het Recreatieschap - Haarlem en Amsterdam - maken zich hier zorgen over. Ze willen dat dit nog zorgvuldig wordt uitgezocht. Directeur Jos Gilliam van het Recreatieschap zegt dit toe, maar gelooft niet dat de bank geen hypotheek meer zou willen verstrekken.