VVD Zaanstad staat open voor comeback in coalitie

ZAANSTAD - De VVD Zaanstad is bereid opnieuw deel te nemen aan de coalitie in de gemeente. Dat blijkt uit de eerste verkennende gesprekken die de overgebleven coalitiepartners met de zes resterende partijen in de raad hebben gevoerd.

Vanwege geuitte kritiek in een uitgelekte brief werden onlangs twee raadsleden geroyeerd, waardoor de coalitie in de gemeente zijn meerderheid kwijtraakte. Ook de VVD-wethouders Ram en Krieger legden hun functie neer, waarna de resterende coalitiepartijen op zoek gingen naar een nieuwe partner.

De eerste gesprekken zijn vandaag gevoerd, zo laat de gemeente in een persbericht weten. "De hudiige coalitiepartijen, PvdA, Rosa, D66, CDA en Christenunie hebben op woensdag 10 juli de eerste verkennende gesprekken gevoerd met zes andere partijen in de gemeenteraad."

PVV wil niet in coalitie

Vijf van de zes partijen in de gemeenteraad staan open voor deelname aan de coalitie, zo is gebleken. Dat zijn GroenLinks, de Partij voor de Dieren, Denk, SP en dus VVD. Alleen de PVV heeft aangegeven in een nieuwe coalitie geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te wileln dragen.

Met de geïnteresseerde partijen wordt volgende week een tweede oriënterend gesprek gevoerd. De vorming van een nieuwe coalitie zal tot na het reces - dat morgen begint en op 25 augstus afloopt - op zich laten wachten.