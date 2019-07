Milieugedeputeerde Tekin stoort zich aan Tata Steel: 'Bedrijf moet verantwoordelijkheid nemen'

IJMUIDEN - Tata Steel moet veel meer verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat zegt milieugedeputeerde Adnan Tekin in een toelichting op de kritiek van de provincie op de 'Roadmap 2030' van het staalbedrijf.

Begin juni presenteerde Tata Steel een toekomstvisie waarin werd uitgelegd op welke manier het bedrijf wil gaan werken zonder dat daarbij schadelijke stoffen vrij komen. Vooral de laatste maanden veroorzaakt Tata Steel zogeheten grafietregens die met name Wijk aan Zee treffen.

Uit een rapport van het RIVM is gebleken dat hier stoffen als lood, mangaan en vanadium inzitten. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid van buitenspelende kinderen. De uitstoot is afkomstig van partner Harsco, een slakverwerkingsbedrijf dat op het terrein van Tata Steel gevestigd is.

Tekin is duidelijk in zijn kritiek op de 'Roadmap':



Op 28 juni hebben inspecteurs van de De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Tata Steel de tiende dwangsom van 25.000 euro opgelegd vanwege de uitstoot van stofwolken bij het zogeheten kiepen van vloeibaar slak. In totaal is het dwangsom nummer veertig voor het bedrijf; eerst dertig à 5.000 euro per overtreding en sind 22 januari nu al de tiende van 25.000 euro. Nog twee en Tata Steel en Harsco zitten aan hun limiet.

Tekin beraadt zich nog op de stappen die de provincie dan gaat nemen.



Tata Steel en Harsco hebben nog geen enkele boete betaald. De bedrijven vechten de dwangsommen aan bij de rechter. Er is vooral vanuit de omwonenden kritiek op deze juridische strijd omdat Tata Steel en Harsco enerzijds hebben gezegd een 'goede buur' te willen zijn en anderzijds een harde juridische strijd voeren om te voorkomen dat ze de boetes moeten betalen.



Tekin, die namens de provincie met de IJmond-gemeenten optrekt, zegt zich te hebben gestoord aan de kritiek van Tata Steel op de uitkomsten van het RIVM-rapport. Op 19 juni, de dag dat bewoners uitleg kregen over het rapport, noemde Tata Steel het onderzoek 'onvolledig.' Dat schreef de directie in een een brief aan het personeel. De onrust die onder het personeel zou zijn ontstaan naar aanleidng van het rapport zou 'voorbarig' zijn geweest.



Tata Steel reageerde als volgt op de kritiek van de provincie en de IJmond-gemeenten op de 'Roadmap 2030': "Het biedt voldoende aanknopingspunten om in constructief overleg de Roadmap verder vorm te geven en de maatregelen uit te voeren."