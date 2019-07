Katwouds portret van 'buurman' geselecteerd voor Rembrandt-expo: "Schilderen is licht"

KATWOUDE - Een door de Katwoudse Philine van der Vegte geschilderd portret is geselecteerd voor de zomerexpositie 'Lang Leve Rembrandt', die deze zomer in het Rijksmuseum te zien is. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de grote schilder overleed en daarom wordt hij groots herdacht.

Na 400 jaar is Rembrandt nog steeds een enorme inspiratiebron, zo blijkt uit het overweldigende aantal inzendingen. Ruim 8.000 kunstenaars uit binnen- en buitenland stuurden een op Rembrandts werk geïnspireerd kunstwerk in. Daarvan zijn er bijna 600 geselecteerd om deel uit te maken van de tentoonstelling in de Philipsvleugel van het wereldberoemde museum.

"Ik heb het gemaakt voor mijn afstudeerproject", vertelt Philine, die voor haar project 'portret van een dorp' talloze dorpsgenoten heeft geportretteerd. Het voor de expositie gekozen werk is een portret van haar buurman Tijno Voors. "Het portret is geïnspireerd op een portret van Johannes Wtenboogaert", legt de kunstenares uit terwijl ze een afbeelding van Rembrandts werk uit 1633 laat zien.

'Schilderen is licht'

Onder meer de achtergrond en de lichtval zijn geïnspireerd op het werk van Rembrandt. "En hoe het licht net langs zijn schouder komt: schilderen is eigenlijk altijd licht."

Dan stapt Tijno Voors zelf haar atelier binnen. "Ik voelde me eerst een beetje zenuwachtig", bekent hij. "Want hoe moet je zitten? Je staart de hele week naar dezelfde hoek, maar het was wel spannend, wel leuk." Of hij ooit had gedacht dat zijn portet in het Rijks zou hangen? "Daar had ik nog nooit aan gedacht."

De tentoonstelling is van 15 juli t/m 15 september 2019 te zien in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum.Meer informatie over de tentoonstelling vind je hier.