Amsterdams koffiehuis dicht na vondst grote hoeveelheid hard- en softdrugs

AMSTERDAM - Koffiehuis De Arabier aan de Andreas Bonnstraat in Amsterdam is vandaag per direct voor onbepaalde tijd gesloten door burgemeester Femke Halsema. In het pand waren namelijk niet alleen koffiebonen aanwezig. Er werd een grote hoeveelheid aan hard- en softdrugs gevonden.

Nadat de politie meerdere meldingen binnenkreeg van buurtbewoners over overlast rond het koffiehuis, is er een onderzoek gestart. Op 1 mei werd er een controle in het pand uitgevoerd. Daarbij werden handelshoeveelheden cocaïne, mdma en hasj aangetroffen.

Ontmoetingsplek voor 'bekenden' van politie

Voor dit koffiehuis ging op 13 november 2018 een zware vuurwerkbom af. Toen kwam aan het licht dat De Arabier een ontmoetingsplek is voor 'bekenden' van de politie.

De overlast van de criminele activiteiten zorgt voor een gevoel van onveiligheid onder buurtbewoners. Om daar een eind aan te maken, is het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.