Genieten van een prikkelarme kermis in Den Helder: "Veel lekkerder zonder al dat lawaai"

DEN HELDER - Even geen felle lampen, rook of brullende speakers. Tijdens de prikkelarme uren van vanmiddag gaat het er op de kermis in Den Helder een stuk rustiger aan toe dan gebruikelijk. De middag is speciaal gereserveerd voor kermisgangers die niet zo goed tegen het gangbare kermisgeweld kunnen.

Het is letterlijk een stuk stiller op de zomerkermis in Den Helder. Het geluid staat veel zachter en attracties draaien voor de gelegenheid een stuk langzamer. "Dit vind ik voor ons heel goed, anders raak ik in de war in mijn hoofd", vertelt Sandra aan NH Nieuws.

Autisme

"Ik ben Jason en ik ben hier om de lama en de Pikachu te halen," en weg is 'ie, rechtstreeks op de grijpmachines vol knuffels af. Het jochie heeft autisme en mag eindelijk naar de kermis. "Hij mist veel uitjes vanwege zijn autisme. Hij is dolenthousiast," vertelt zijn vader Jack van Ree. Vandaag is alles anders, en staat er zelfs nog een ritje in de draaimolen op het programma.

Lees ook: Zomerkermis Den Helder is vanmiddag 'prikkelarm'

Zorggroep De Gelukkige Dolfijntjes is speciaal vanuit Schagen naar Den Helder gekomen voor de prikkelarme kermis. Nicole Köster: "We hebben kinderen die niet tegen licht en harde muziek kunnen. Het is daarom heel bijzonder om iemand van 14 die nog nooit naar de kermis is geweest, zo te zien genieten."

Pluche

Sandra heeft inmiddels een pluche lolly gewonnen bij het ballen gooien. Net als Carl: "Het is veel lekkerder zonder al dat lawaai. Kunnen we eindelijk eens rustig alles bekijken op de kermis."