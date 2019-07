Scooterrijdster gestrekt na botsing in Purmerend

PURMEREND - Een scooterrijdster is vanmiddag na een botsing met een auto in Purmerend hard onderuit gegaan. De schade aan de scooter en auto is fors, maar de vrouw kwam met de schrik en lichte verwondingen vrij.

Het ongeluk gebeurde toen de scooterrijdster rond 15.15 over de Wilhelminakade reed. Ze kwam half onder haar scooter terecht, en werd door toegesneld ambulancepersoneel overeind geholpen.

Afgaand op de schade werd ze geraakt door de achterkant van de auto, mogelijk toen de automobilist achteruit de weg wilde opdraaien. Naast een deuk in de achterklep is ook een raam gesneuveld.

Brokstukken van de scooter lagen verspreid over de weg. De scooterrijdster is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.