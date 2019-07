'Slimme' snelfietsroute moet fietsen naar Schiphol aantrekkelijker maken

SCHIPHOL - Er komt binnenkort een 22 kilometer lange snelfietsroute van Hoofddorp naar Amsterdam, met Schiphol als tussenhalte. En dat is geen ordinair fietspad, want de route maakt gedeeltelijk - op en rondom de luchthaven - digitaal contact met fietsen.

Stuurtrillingen waarschuwen voor gladheid en verkeersdrukte, de speed pedelecs (snelfietsen) gaan langzamer op en rondom Schiphol Plaza, en een groene golf geeft aan hoe hard fietsers moeten rijden om bij het volgende verkeerslicht niet te wachten. Het is een kleine greep uit de innovaties die BAM Infra en Gazelle momenteel uittesten op de tien kilometer lange fietsstrook.

Wereldprimeur

Daarmee hebben de bedrijven een wereldprimeur te pakken, want nergens anders op de wereld is een vliegveld ontsloten via zo'n slimme fietsroute.

Het doel van de project is om de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren en het fietsgebruik te bevorderen. Zo'n 2.000 werknemers van de luchthaven komen nu met de fiets. De hoop is dat dat aantal stijgt, maar dat ook de reizigers het fietspad weten te vinden.

De bedoeling is dat de schop nog dit jaar de grond in gaat. De snelfietsroute is alleen 'slim' rondom Schiphol, maar wordt gelegd tussen Hoofddorp en Amsterdam. Door ruimte te laten voor mogelijke aansluitingen op andere steden, zou de snelfietsroute in de toekomst nog fors kunnen worden uitgebreid.