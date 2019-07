Westfriese scholen in problemen door gebrek aan inval-leerkrachten

MEDEMBLIK - De meeste vacatures voor leerkrachten op basisscholen zijn in West-Friesland voor het nieuwe schooljaar aardig opgevuld. Het grote probleem zit 'm in het vinden van vaste invallers voor als de eerste griepgolf zich aandient komend najaar.

Invallers zijn moeilijk te vinden, merkt ook Dick ten Brinke. Als HR-adviseur bij Stichting Allure, waar 15 basischolen in West-Friesland onder vallen, doet hij er alles aan om invallers aan te trekken. Dat lukt nauwelijks: er is een tekort van drie fte op een totaal van zes fte aan invallers.

Hij denkt dat dit komt door negatieve beeldvorming over invallers. "Er wordt toch wat laatdunkend over gedacht. Het is iemand die een passant is, die er niet helemaal bij hoort."

'Net zo waardevol'

Maar dit is volgens Ten Brinke geen juist beeld. Invallers zijn wat hem betreft net zo waardevol als leerkrachten met een vaste klas. "We hebben ze hard nodig als er zieken zijn. En deze functie heeft ook veel voordelen, die veel mensen misschien niet zien, maar er wel zijn."

Zo is de functie van vaste inval leerkracht veel flexibeler. Ze kunnen zelf aangeven wanneer ze wel of niet werken en in goed overleg is het ook mogelijk om buiten de schoolvakantie een keer op vakantie te gaan.

'Veel meer vrijheid'

Marianne Bosma ervaart ook de voordelen als vaste inval-juf. "Ik heb veel meer vrijheid. Zo werk ik de ene week op ma, di en vrijdag. En de week daarop weer op andere dagen. Ik kan zelf mijn agenda blokken wanneer ik dat wil."

Daarbij vindt ze ook dat de werkdruk een stuk minder hoog is, dan wanneer je een vaste klas hebt. "Ik hoef niet altijd bij vergaderingen te zitten en ik hoef ook geen rapporten te schrijven bijvoorbeeld."

'Sterk in je schoenen'

Of deze baan voor iedereen is weg gelegd, betwijfelt ze. "Het is wel handig om wat ervaring voor de klas te hebben voordat je hieraan begint. Kinderen luisteren over het algemeen toch minder naar invallers dan naar hun vaste juf of meester. Dus je moet wel sterk in je schoenen staan."

Na de zomervakantie hebben verschillende scholenkoepels in West-Friesland gezamenlijk overleg om het probleem met de invallers op te lossen.