Protestmars door Zandvoortse straten tegen afschot damherten aangekondigd

ZANDVOORT - Protestborden, veganistische snacks en een heuse mars door de straten van Zandvoort: op 5 oktober houdt Animal Rights een demonstratie tegen het afschieten van damherten.

In 2016 besloot de provincie dat duizenden damherten in de Noord-Hollandse duinen mogen worden afgeschoten. In vijf jaar tijd moet de populatie met zo'n zesduizend herten zijn teruggebracht. "Dit is een enorme slachting...", schrijft de dierenwelzijnsorganisatie in de aankondinging van de demonstratie. "...met maar één verliezer: levende, voelende wezens."

Het programma moet nog worden samengesteld, maar Animal Rights licht al wel een tipje van de sluier op. Zo worden er verschillende sprekers uitgenodigd, komt er een informatiemarkt met verschillende kraampjes en wordt er dus een mars gelopen. Naar verwachting begint de dag om 13.00 uur en duurt tot circa 16.30 uur. Deelnemers verzamelen op het Stationsplein.

In 2017 protesteerden Animal Rights, de Faunabescherming en Animals Today al eens tegen het afschieten van Damherten. Een jaar eerder liepen de gemoederen hoog op bij het Provinciehuis in Haarlem, waar actievoerders probeerden de jachtvergunning tegen te houden.