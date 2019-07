Multicultureel feestje bij Internationaal Folkloristisch Dansfestival

SCHAGEN - In de Spartahal in Schagen was gisteravond de openingsavond van het tweejaarlijkse internationaal Folkloristisch dansfestival. Het werd een kleurrijk en multicultureel dansfeest.

Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen en de ambassadeur van Servië waren bij de openingsavond.

Dit jaar doen zes groepen mee die allemaal een stukje folklore uit eigen land laten zien. Dit zijn: de Oud Westfriese dansgroep uit Wijdenes, de Everest Nepal Cultural Group, Folkloriko Elmyrba uit Puerto Rico, de dansgroep Zuburi uit Letland en dansgroep Nikola Tesla uit Servië. De groepen hebben allemaal hun eigen orkestje mee.

Het Werelddansfestival duurt nog tot eind deze week. Het programma is te zien op dansfestivalschagen.nl. De editie van dit jaar is de vijftiende. Het festival is een van de belangrijkste wat betreft cultureel danserfgoed in Nederland.

Schagen Centraal maakte een reportage van de openingsavond. Bekijk hieronder de beelden: