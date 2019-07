Deel marinevloot krijgt opknapbeurt op Helderse werf

DEN HELDER - Drie marineschepen krijgen de komende twee jaar in Helder een flinke opknapbeurt. Na het groot onderhoud gaan de Zr. Ms. Pelikaan, de Zr. Ms. Snellius en Zr. Ms. Luymes 'met een frisse start de tweede helft van hun levenscyclus in'.

Dat meldt Defensie vandaag. De werkzaamheden vinden plaats op de werven van Damen in Den Helder en het Friese Harlingen.

Lees ook: Grootste marineschip vertrekt vanuit Den Helder naar Sint Maarten

De drie schepen krijgen onder meer een nieuwe scheepshuid, nieuwe radars en nieuwe communicatiesystemen. Voor de scheepssystemen staat groot onderhoud gepland, wat wordt gecombineerd met regulier groot onderhoud.

Dertig onderleveranciers

Damen Shiprepair voert de opdracht uit, maar er zijn in totaal dertig onderleveranciers betrokken. De opdracht moet in 2021 zijn geklaard.

Schepen in onderhoud

- Zr. Ms. Pelikaan is het ondersteuningsvaartuig van de marine in het Caribisch gebied. Het schip ligt doorgaans in de haven van de Curaçaose hoofdstad Willemstad, van waaruit het hulp verleende aan de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten.

- Zr. Ms. Snellius en Zr. Ms. Luymes zijn hydrografische opnemingsvaartuigen die worden gebruikt om de zeebodem in de kaart te brengen. Van deze schepen worden alle onderwatersensoren vervangen, zodat ze daar nog tientallen jaren voor kunnen worden gebruikt.