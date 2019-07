Honderden weggebruikers op de bon voor gebruik smartphone op fiets en in auto

NOORD-HOLLAND - Sinds het ingaan van het smartphone-verbod op de fiets, ruim een week geleden, heeft de Noord-Hollandse politie extra gecontroleerd op niet-handsfree telefoongebruik in het verkeer. Dat pakte voor enkele honderden automobilisten en fietsers vervelend uit: zij kregen een bekeuring.

Het merendeel van de uitgedeelde boetes kwam voor de rekening van automobilisten. Zij moeten 240 euro betalen voor het gebruiken van hun telefoon tijdens het rijden.

Fietsers

Maar ook fietsers, die pas sinds 1 juli geen smartphone mogen gebruiken, werden veelvuldig op de bon geslingerd. Het boetebedrag ligt bij hen, met 95 euro, flink lager.

Ondanks de uitgedeelde boetes merkt motoragent Peter Zonneveld dat de campagne voor de wetswijziging effect heeft. "Wat ons de afgelopen dagen tijdens de controles opviel, was dat er beduidend minder telefoons tijdens het fietsen werden bediend", zo vertelt hij.

De politie laat weten dat afleiding in het verkeer een prioriteit is, omdat het risico op ongelukken een stuk groter is als er telefoons in het spel zijn. "Maar liefst een kwart van alle verkeersongevallen wordt (mede) veroorzaakt door telefoongebruik."

Meer controles

Wie denkt dat de Noord-Hollandse politie z'n controles nu voor de komende tijd wel heeft gehad, komt bedrogen uit. Ook de komende weken wordt er nog regelmatig gecontroleerd op gebruik van smartphones in het verkeer.