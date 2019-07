Oude bekende doet greep in kassa van Haarlemse snackbar: "Liep vorige week een dag mee"

HAARLEM - Twee jongens hebben gisteravond een hondsbrutale greep in de kassa gedaan bij een snackbar in Haarlem. Na iets voor half acht een patatje te hebben besteld grijpt het duo vliegensvlug over de toonbank heen. De medewerkster bleef perplex achter. Vooral omdat één van de daders een week eerder een dagje proef had gedraaid in de zaak.

"Het ging heel snel. Voordat ik kon reageren waren ze weg. Maar ze hebben veel geld meegenomen. Normaal hebben we veel minder in de kassa zitten, maar we waren nu vergeten hem te legen", vertelt de vrouw tegen NH Nieuws.

Rare vragen

Ze herkende één van de jongens omdat hij bij de snackbar gesolliciteerd had. Toen vertrouwde ze de knaap ook al niet: "Hij stelde rare vragen; over de kassa en het aantal medewerkers en de kluis. Ook loog hij over zijn rijbewijs. Ik was blij dat hij de volgende dag niet meer op kwam duiken. En nu dit. Lef heeft hij wel."

De vrouw is bang dat de jongens nog eens terug komen. Toen ze de kassa opende kreeg de medewerkster een flinke duw. Het duo is hierna weggerend in de richting van de Grote Markt. Zij zijn niet meer aangetroffen.

Pijnlijke rug

De medewerkster heeft aan de duw een pijnlijke rug overgehouden. De politie zoekt getuigen van het incident. Het gaat om twee jongens rond de 17 jaar. "Ik hoop dat ze heel snel gepakt worden!"