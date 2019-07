Insectenhaters opgelet: "Vliegende mierenplaag wordt veel erger dan afgelopen jaren"

NOORD-HOLLAND - Elke zomer is het zo rond deze tijd raak: de mierenmannetjes en koninginnen vliegen massaal hun nesten uit en doen de zogeheten bruidsvlucht. Slecht nieuws voor iedereen die rillingen krijgt van de krioelende insecten, want het worden er door een gebrek aan wintervorst veel meer dan voorgaande jaren.

Insectenbestrijder Ralph Manten van Rama Ongedierte uit Noord-Scharwoude merkt het nu al aan het aantal explosief gestegen meldingen. "En de echte bruidsvluchten zijn nog niet eens echt begonnen", vertelt hij aan NH Nieuws. "De mieren zijn nu met het voorstadium bezig. Ze maken de gangen breder om alles klaar te maken, waardoor ze al veel rondom het nest aan het kruipen zijn."

Hogere temperaturen

Naar verwachtingen gaat het pas echt 'goed los' als de temperatuur weer wat stijgt, wat volgens de weersvoorspellingen zomaar eens na het weekend gaat gebeuren. De kans is groot dat de vliegende mieren dan massaal worden gespot.

Ondanks het feit dat de bruidsvluchten niet altijd even prettig zijn, zijn ze wel enorm nuttig. De koninginnen verlaten het nest, vliegen met hun tijdelijke vleugels de lucht in en paren daar met de mannetjes. Die gaan na de daad dood en de koninginnen starten een nieuw nest, waardoor er nieuwe mierenkolonies ontstaan.

Ongevaarlijk

En, zo vertelt Raph, de dieren zijn ongevaarlijk. "Het is natuurlijk wel vervelend als de nesten op lastige plekken zitten, maar in principe duurt de bruidsvlucht maar een paar dagen."

De vliegende mieren doen dus geen vlieg kwaad, maar kunnen wel voor overlast zorgen. Toch raadt Ralph mensen aan om niet het heft in eigen hand te nemen. "Met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes ga je het niet redden. Daar zijn de nesten echt veel te groot voor. Niet om mezelf te promoten maar omdat het echt beter is: schakel een expert in. Die weten de juiste effectieve manier en het is ook een stuk beter voor de natuur."