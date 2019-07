Uniek: raven-gezinnetje gespot in het Amsterdamse Bos

AMSTELVEEN - In het Amsterdamse Bos is een paartje raven met jongen gespot. De vogels zouden in het voorjaar hebben gebroed en verzamelen sindsdien hun voedsel in de omgeving van het bos. Dat is uitzonderlijk, want in deze regio zijn er al decennialang nauwelijks meer raven gezien.

Eeuwenlang werd de raaf gezien als brenger van ongeluk en dat had 'men' liever niet. Er werden er veel gedood en daardoor is de soort snel achteruit gegaan. In de jaren twintig stierf de vogel zelfs uit als broedvogel. Midden jaren zeventig werd de raaf weer geïntroduceerd op de Veluwe en pas in de jaren tachtig begon de populatie zich verder in het land te verspreiden. En nu zijn er dus sinds heel lang weer raven in Amsterdamse Bos gespot.

De Bosorganisatie spreekt dan ook van 'goed nieuws'. "We blij met deze verrijking van het ecosysteem", staat in een bericht.

Rust

De ontwikkeling van de ravenfamilie wordt inmiddels nauwlettend in de gaten gehouden door boswachters en vrijwilligers. Het is belangrijk dat de vogels verder zoveel mogelijk met rust gelaten worden. "Om de nog kwetsbare 'nieuwe' populatie te beschermen, geven we de exacte locatie uiteraard niet prijs."